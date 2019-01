Amici 2019, Alessandra Celentano litiga con Mowgly che sostiene la volontà dell’insegnante di metterlo in ridicolo.

Mowgly, concorrente di Amici di Maria De Filippi, si è scontrato duramente con la Maestra Celentano. La puntata di oggi di Amici 2019 in onda su Canale 5 nel pomeriggio ha visto i ballerini Mimmi, Mameli, Mowgly, Marco e Arianna chiamati dall’insegnante Celentano per un esame veloce. La situazione non inizia bene perché tutti non hanno portato le punte e le mezze punte per l’esame. In attesa di farle arrivare dai camerini la Celentano ha interrogato di teoria e tutti hanno praticamente fatto scena muta. “Non avete ripassato niente in questi giorni di vacanze di Natale, bene”, ironizza l’insegnante. Si passa poi alla pratica e quanto è il turno di Mowgly tra i due scattano scintille.

Mowgly contro l’insegnante Celentano: lite in diretta

L’insegnante Celentano chiede a Mowgly come mai non si ricordasse i passi della coreografia che aveva studiato con il suo assistente. “Come facevo a ripassare nella mia camera maestra? Non sono abituato così”. La Celentano sottolinea che avrebbe potuto ripassare nella mente oppure accennare: “Dovevi ripassare anche nella mente non avete un metodo”. Mowgly però non tace e risponde: “Mi vuole far fare questa coreografia per mettermi in ridicolo”. La Maestra Celentano di Amici 18 ribatte: “Tu oltre alla tua danza non sai fare cose. Più degli altri dovevi ripassare, molto male, non avete metodo”. “Senza metodo non avrei avuto il banco non mi faccio dire queste cose”. La Celentano si arrabbia e gli chiede se ha anche coraggio di rispondere e poi va via salutando i ragazzi con estremo disappunto per quanto ottenuto.

Mowgli, Amici 18: “La Celentano non voleva che avessi il banco”

I ragazzi Marco, Mamelli, Mimmi e Arianna commentano la situazione dopo che l’insegnante ha lasciato lo studio di Amici 2019 e Mameli prende le difese dell’insegnante: “Dovevi impegnarti di più”, ma Mowgly non è d’accordo: “Non era manco chiusa la coreografia che cosa dovevo ripassare”. Tornati poi con gli altri ragazzi della squadra Atene i commenti proseguono: “La Celentano non voleva vedermi su quel banco, punto” chiosa Mowgly inferocito.

