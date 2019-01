Emma Marrone Instagram: un haters la attacca e lei risponde in un modo straordinario.

Emma Marrone è uno di quei personaggi che suscita nel pubblico delle reazioni contrastanti. C’è chi la ama alla follia e chi invece la odia. Gli haters purtroppo si fanno sentire. Soprattutto quando sono protetti da uno schermo quindi tramite i commenti su Facebook o su Instagram. Così, per l’ennesima volta c’è qualcuno che ha deciso di attaccare la cantante Salentina di Amici.

Emma Marrone Instagram: attacco violento sui social

Emma Marrone durante queste vacanze di Natale ha condiviso su Instagram gran parte delle sue giornate. Si è divertita in montagna con gli amici e ha trascorso dei momenti di grande calore insieme alla sua famiglia. Quello che è successo però è stato veramente inaspettato. Uno dei momenti più belli delle sue vacanze di Natale e Capodanno 2019 è stato attaccato duramente da un haters. La cantante questa volta però ha risposto e ha deciso di non rimanere in silenzio davanti a degli insulti completamente gratuiti da parte di uno dei suoi follower.

Emma attaccata su Instagram: ecco come ha risposto

Le parole erano molto volgari e quindi non non le riportiamo. Il commento è apparso in privato ad una delle sue Stories. Emma Marrone ha risposto commentando: “Grazie Marco 30 .1 A te ci penserà il karma e la vita”. La cantante Salentina non si è scomposta particolarmente e ha risposto a tono, ma senza scivolare in bassezze. Tutto per far vedere che non lascia correre, ma non si è nemmeno fatta prendere dalla rabbia o dal calore tipico salentino di questi in questi casi. Del resto Emma Marrone in questo momento può benissimo essere superiore visto che la sua vita sta andando a gonfie vele. Il successo del suo singolo Mondiale sta ottenendo risultati sempre più soddisfacenti.

Gossip Emma Marrone: fidanzata oppure no?

Intanto i gossip continuano a parlare di Emma Marrone e della sua vita personale. Non si capisce se sia fidanzato oppure no. Se c’è una persona nella sua vita oppure no. E soprattutto si vocifera su una sua eventuale presenza nel cast di Amici di Maria De Filippi nel ruolo di giudice del Serale. Ancora non si sa nulla ma sicuramente a noi non resta che fare il tifo per la bella Emma.