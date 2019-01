Jeremias Rodriguez abbandona il cast dell’Isola dei Famosi? L’inaspettata indiscrezione

L’Isola dei Famosi non è ancora iniziata ma ha già perso il suo primo concorrente? Pare infatti che Jeremia Rodriguez non farà più parte del cast dell’Isola più spiata della televisione. Manca poco all’inizio del reality firmato Canale 5 e molti concorrenti sono già stati confermati. Tra le conferme c’è anche Jeremias Rodriguez. Il fratello minore di Belen avrebbe partecipato insieme ad altri vip del mondo dello spettacolo. Dopo il Grande Fratello dunque, per il moro argentino, questo sarebbe stato il secondo reality italiano. Usiamo il condizionale perché, dalle ultime indiscrezioni, pare che Jeremias rischi di non partecipare all’Isola dei Famosi.

Per guardare tutte le foto di Jeremias Rodriguez, CLICCA QUI!

Per essere aggiornato in tempo reale sul nuovo cast dell’Isola dei Famosi 2019 -> CLICCA QUI

Incidente per Jeremias Rodriguez: partecipazione all’Isola a rischio

Dopo il Grande Fratello Vip, l’isola dei Famosi per Jeremia Rodriguez può rappresentare il trampolino di lancio per consacrarsi definitivamente nel mondo della televisione italiana. Una opportunità di rimettersi in gioco da cogliere al volo dunque. Opportunità che però potrebbe sfumare a causa di un inaspettato ritiro. In queste ore infatti si parla di un ritiro dell’argentino a causa di un incidente che lo ha coinvolto. Secondo le notizie dell’ultima ora, il fratello di Belen si sarebbe fratturato una mano in circostanze ancora tutte da chiarire. Questo infortunio quindi non gli permetterebbe di partire alla volta dell’Honduras con tutti i naufraghi come da contratto. Dunque, almeno per ora, Jeremias non potrà iniziare il reality show. Per ora non ci sono né conferme né smentite. Si attenderà la giornata di domani, quando il settimanale Spy renderà noti i nomi dei naufraghi confermati. Lì sapremo se realmente questo infortunio toglierà a Jeremias Rodriguez la possibilità di pertecipare all’Isola o no. Un abbandono che, se confermato, mette la produzione dell’Isola di fronte ad un quesito. Chi rimpiazzerà Jeremias? Il 24 gennaio, giorno della prima puntata del reality, si avvicina. E i colpi di scena sembrano già iniziati.

Leggi anche -> Isola dei Famosi: l’annuncio a sorpresa di Giulia De Lellis spiazza i fans