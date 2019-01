Stefano De Martino: “Io con Belen? Questa la verità. Su Emma e Gilda…”

Sempre molto chiacchierato nel mondo del gossip il ballerino diventato famoso grazie ad “Amici”. Non ha mai rifiutato le attenzioni da parte dei media, anche se spesso hanno dato molta più importanza alla sua sfera privata che non alle sue doti di ballerino. In una intervista a tutto tondo che ha rilasciato ai microfoni di FanPage, il napoletano ha parlato a tutto tondo della sua vita. Soffermandosi, ovviamente, sulle sue storie d’amore con Belen Rodriguez ed Emma Marrone. Ed anche sulla sua ultima fiamma.

Proprio a proposito di Gilda Ambrosio ha parlato in questi termini: “L’unica che ho frequentato per un po’ di tempo negli ultimi anni è Gilda. Suo malgrado, nonostante sia una persona stratalentuosa, si è ritrovata nel frullatore del gossip per colpa mia”.

Stefano De Martino su Belen Rodriguez ed Emma

Nel corso dell’intervista, poi, non potevano mancare dei riferimenti alla modella argentina. Queste le sue parole: “No, non sono tornato con Belén. Non siamo tornati insieme ma siamo comunque una bella famiglia. Se l’ho lasciata? È successo anche questo“. Altrettanto inevitabile, poi, una domanda sul suo rapporto con Emma Marrone: “La storia con Emma è un’altra storia che è nata sotto i riflettori. È una mia ex fidanzata, una cantante bravissima”.

