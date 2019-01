Uomini e Donne, il fratello di Tina in studio: gesto inaspettato per Gemma.

La rivalità tra Tina Cipollari e Gemma Galgani va avanti ormai da tempi immemori e finisce per dare ancora più fuoco ad una trasmissione come quella condotta da Maria De Filippi. Si tratta di due donne dal carattere fortemente diverso e contrastante e che spesso hanno sfiorato la rissa. Premessa d’obbligo, questa, per far capire cosa è accaduto oggi.

Per guardare tutte le foto di Gemma Galgani CLICCA QUI!

Nella trasmissione e negli studi è entrato un uomo, Giuliano, per conoscere, fintamente, Angela. La “concorrente” sin da subito appare diffidente, oltre che infastidita dalle continue intromissioni della Cipollari. L’opinionista, infatti, continuava ad insistere rivolgendo domande a questo Giuliano. Il tutto finché non ha fatto il suo intervento Maria De Filippi, che ha svelato a tutti l’identità di Giuliano: è il fratello di Tina.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito dei vari concorrenti del programma in onda su Canale 5, vale a dire “Uomini e Donne”, e per essere sempre aggiornato, allora CLICCA QUI!

Uomini e Donne, gesto inaspettato verso Gemma

Annunciata la sua identità, l’uomo ha lasciato gli studi. Non prima, però, di fare un gesto inaspettato verso la rivale più acerrima di sua sorella: Gemma Galgani. Le ha, infatti, dato la mano, quasi in segno di pace. Come ha svelato poi la Cipollari in un secondo momento, i due hanno un ottimo rapporto anche se, per motivi lavorativi, si vedono poco. Insomma, un bel momento distensivo dopo tante tensioni.

Leggi anche -> Uomini e Donne magazine, Gemma Galgani confessa il suo sogno di Natale