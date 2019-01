Nino D’Angelo contro Salvini: “Chiude i porti ma non le curve ai razzisti”

Il vice premier Matteo Salvini continua ad ottenere da un lato consenso, e questo è innegabile. Dall’altra parte, però, non si può certo ignorare che sta aumentando, ed in maniera vorticosa, il numero dei suoi detrattori. O oppositori politici. A questa schiera si è andato ad aggiungere proprio nelle ultime ore il famosissimo cantante napoletano. Considerazioni al veleno.

Attraverso una lunga intervista concessa a Repubblica, il cantante ha parlato della situazione relativa alle due navi di ONG bloccate nel Mediterraneo, con un riferimento anche agli episodi di razzismo avvenuti a Milano. E le sue parole devono far riflettere: “Questo ministro che chiude i porti ai migranti e lascia aperte le curve ai razzisti si commenta da solo. D’altra parte, di cosa ci meravigliamo? Lui è lo stesso che cantava “Vesuvio, lavali col fuoco“…”

Nino D’Angelo contro Salvini

Parole dure già di per sé. E se è possibile il continuo va su toni ancora più forti: “Evidentemente è più facile mostrare severità contro 49 persone, fra le quali donne e bambini, che si trovano in mezzo al mare. Ma non mi stupisco. Sono anni che Salvini delegittima il Sud. Basta fare un giro in internet, ci sono i filmati che lo riprendono mentre intonava quei cori”.

