Giulia De Lellis, gaffe esilarante a Guess My Age su Lilli Gruber: ecco cosa ha detto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Scatta una risata più che di cuore leggendo questa notizia che circola nelle ultime ore riguardante una gaffe fatta da Giulia De Lellis. Ospite del programma Guess My Age di Enrico Papi, nella serata di ieri 9 gennaio, infatti Giulia De Lellis, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e attuale fidanzata di Irama si è resa protagonista di un simpatico siparietto.

Giulia De Lellis, Guess My Age: la gaffe in diretta

La De Lellis ha partecipato a una di queste prime puntate del nuovo anno di trasmissione che, come vuole il format vede accanto a concorrenti normali dei vip che dovrebbero teoricamente aiutarli. Peccato che Giulia De Lellis ha cominciato questa puntata in maniera piuttosto particolare. In primis ha dichiarato di non avere le lenti a contatto. “Farò un po’ di fatica nel vedere gli sconosciuti” ha dichiarato la fidanzata di Irama. Poi come se non bastasse è partita una gaffe quando è stata mostrata una foto di Lilli Gruber.

Giulia De Lellis su Lilli Gruber: “È un’attrice?”

L’immagine della giornalista è stata mostrata come indizio per capire l’età dello sconosciuto arrivato in studio. Giulia ha strizzato gli occhi e l’ha scambiata per un attrice. “È tutta tirata, si è tenuta bene… aspetta si è tirata poi non si può dire vero?”. Giulia come se non bastasse ha poi dichiarato: “È un’attrice vero?”. Ovviamente in studio sono partita e risate, gag e battute da parte di Enrico Papi che, come sappiamo, in queste situazioni non si tira certo mai indietro. La foto infatti ritraeva Lilli Gruber, non un’attrice.

Giulia e Irama: la confessione da Enrico Papi

Non è mancato poi un momento di curiosità e gossip. Enrico Papi ha chiesto a Giulia come va la sua storia con Irama. Giulia è stata piuttosto dolce e carina dichiarando che il suo fidanzato è una persona meravigliosa ed è molto felice. Ha poi chiuso la conversazione, ma tutto lascia presagire che la loro storia d’amore vada veramente molto bene. Quando Enrico Papi poi le ha proposto una cena romantica, ovviamente sempre scherzando, Giulia De Lellis ha dichiarato di non poter assolutamente andare perché Irama è super geloso.