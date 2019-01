Francesco Monte, annuncio choc su Instagram: “Da oggi mi vedrete così”

Siamo al cospetto in questo caso di uno dei personaggi più famosi in senso assoluto in Italia. Ed in particolar modo questo discorso vale per il mondo dei social network. Nello specifico il modello su Instagram vanta un seguito davvero invidiabile. Si tratta, non certo per caso, di uno dei modelli più belli in senso assoluto e, per la sua fama, ha rappresentato un quid in più la partecipazione all’ultima edizione del “Grande Fratello VIP”.

Nelle ultime ore proprio il compagno di vita attuale di Giulia Salemi ha fatto un annuncio davvero sorprendente. Ha svelato, infatti, ai suoi fan quelli che sono i suoi prossimi intenti relativi al suo look. E la cosa, per quanto tratti un argomento comunque non di primaria importanza, ha spiazzato in molti.

Francesco Monte, annuncio a sorpresa su Instagram

“Ho deciso che da oggi in poi mi vestirò solo da militare. Se vi piace, ricondividete la foto che vi piace di più e taggatemi”. Questo il messaggio condiviso su Instagram dal famoso modello, che ha dunque svelato i suoi intenti dal punto di vista del look.

A leggere le reazioni, pare che la cosa sia piaciuta. Vediamo nel lungo quali reazioni avranno i suoi seguaci.

