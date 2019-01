Elettra Lamborghini e il twerking in costume: in spiaggia tutti pazzi per lei

Elettra Lamborghini ha conquistato tutti con il suo twerking: ormai non non si contano più i video in cui si mette in posa e comincia a ballare lasciando tutti a bocca aperta. E’ una ragazza sempre sorridente, che lavora tanto e si dà da fare per realizzare il suo sogno: ovvero, sfondare nel mondo della televisione. Vuole diventare una showgirl a tutto tondo, la bellissima Elettra. Non si vede seduta in ufficio a lavorare nell’azienda di famiglia, come ha sostenuto quasi sempre nelle sue interviste. Ha sempre voluto fare altro. Ha sempre cercato una strada che la conducesse in televisione. Così, ha cominciato a muovere i primi passi su Instagram, con dei video che hanno riscosso sin da subito tantissimo successo. Video come questi che vedete di seguito:

Elettra Lamborghini sulla cresta dell’onda: sempre più trendy

Ragazzi e ragazze impazziscono per lei: ormai è diventata una vera e propria icona della sua generazione. Ci sono ragazzine che, addirittura, quando la incontrano piangono per l’emozione. Ma lei rimane coi piedi per terra, con la consapevolezza che la strada da percorrere è ancora lunga e tortuosa e che il traguardo è ancora lontanissimo. Elettra Lamborghini ha fatto tanti sforzi per arrivare a questo successo. Non è piovuto dal cielo, come per magia. In diversi video la vediamo a lezione di ballo con le sue amate maestre. Il twerking non è una tecnica semplice: bisogna studiare bene ogni movimento del corpo ed esercitarsi per ore ed ore ogni giorno.

Adesso, il twerking ci sembra solo un gesto che vuole attirare attenzione. Ma è bene precisare che Elettra Lamborghini si è impegnata parecchio per arrivare dov’è ora. Il popolo social la ammira e la sostiene. Bisogna soltanto darle merito per quanto è riuscita a costruire da sola, senza l’aiuto di nessuno, nella sua breve ma intensa carriera.