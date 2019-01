Gerry Scotti incontenibile: al timone di un nuovo game show su Canale 5

È il caso di dirlo: Gerry Scotti è una vera forza della natura. Dopo Tu si Que Vales, The Wall e, in primavera, Striscia la Notizia, sembra che l’azienda di Berlusconi abbia ancora una volta puntato su di lui. A quanto pare, infatti, secondo alcune indiscrezioni lanciate da TvBlog, Gerry Scotti prossimamente sarà al timone di un nuovo game show. In realtà, già dallo scorso autunno, riporta il sito di TvBlog, circolava la voce di questa nuova esperienza. Solo adesso, però, c’è stata l’effettiva conferma. A quanto pare il game, dunque, si chiamerà “Il conto alla rovescia”. E si baserà su domande di cultura generale. Ma vediamo tutto nel dettaglio.

Per ulteriori news su Gerry Scotti, le sue ultime dichiarazioni e i suoi prossimi progetti lavorativi –> clicca qui

Leggi anche –> Chi Vuol Essere Milionario, la domanda è esilarante: la reazione di Gerry Scotti stupisce tutti

Leggi anche –> Gerry Scotti spiazza tutti: “Ho fatto il bagno nella cioccolata con Michelle Hunziker”

Gerry Scotti incontenibile: condurrà un nuovo game show su Canale 5

È ormai il conduttore del momento Gerry Scotti. E, diciamoci la verità, Mediaset ha tutte le ragioni per puntare ancora una volta su di lui. Tutti i suoi programmi, infatti, sono un successo. Proprio per questo, l’appuntamento con Chi vuol essere Milionario è stato allungato per altre 4 settimane. E non è assolutamente un caso, quindi, se sarà al timone di un nuovo game show. A quanto pare, infatti, in primavera, dopo la fine dei suoi impegni lavorativi, Gerry Scotti inizierà le registrazioni per “Conto alla rovescia”. Terminati, quindi, i suoi impegni con la conduzione di Striscia la Notizia, accanto a Michelle Hunziker, Gerry è pronto per allietare il pubblico italiano con un nuovo e divertente quiz pre-serale. Secondo TvBlg, quindi, il nuovo game dovrebbe andare in onda nel periodo estivo. Insomma, non vediamo l’ora. E voi?