Al Bano e Romina: età, vita privata ed ultime notizie sulla figlia scomparsa

Romina Power ed Albano Carrisi sono una di quelle coppie storiche di cui parlano tutti. Lui, 76 anni. Lei, 68 anni. Due personaggi di cui si parlerà sempre. Una coppia che ha rappresentato l’Italia all’estero. Coppia di artisti, e che artisti. Hanno appassionato l’intero stivale, da nord a sud, per anni ed anni. E ancora oggi c’è chi li prende come riferimento, come esempio per la propria vita. Lo stesso Al Bano, in un’intervista rilasciata non molto tempo fa, ha ammesso: “La nostra è una storia con la S maiuscola ed abbiamo avuto il coraggio di finirla”. Al Bano e Romina sono stati anche al centro di diverse notizie, non solo di cronaca rosa, anche per quanto riguarda la loro figlia scomparsa tempo fa e mai più ritrovata, Ylenia Carrisi.

Romina ed Al Bano, le ultime notizie sulla figlia Ylenia Carrisi

La giovane ragazza scomparve diversi anni fa a New Orleans: un dolore immenso per mamma e papà. Da allora, nessuno è più riuscita a trovarla. Negli anni si sono susseguite notizie e false speranze, ma è innegabile che sia Al Bano che Romina continuano a sperare di rincontrarla. Anzi, a dire il vero, Al Bano è sempre stato un po’ più scettico rispetto a Romina di ritrovare la figlia scomparsa. Infatti, fece anche richiesta al Tribunale di Brindisi di una dichiarazione di presunta morte dopo ben 20 anni dalla scomparsa di Ylenia. Una decisione che Romina non gli ha mai perdonato. La mamma, infatti, non perde le speranze e, stando alle ultime notizie, crede ancora a chi riporta che Ylenia sia stata vista viva, rinchiusa in un convento ortodosso. Non c’è nessuna notizia ufficiale sulla figlia di Al Bano e Romina. Papà Al Bano sembra aver perso le speranze, mentre mamma Romina continua a crederci.

Al Bano e Romina: coppia perfetta, ma solo sul palco

Come qualsiasi altra cosa, l’amore finisce. Sì, è una cruda realtà. Una constatazione amara. Al Bano, tuttavia, non ha mai nascosto che la loro complicità può essere tale soltanto sul palco, sul quale costituiscono ancora una coppia che fa invidia a chiunque. Nella vita privata, invece, ognuno va per la sua strada. Come è successo anche questo Natale: Al Bano ha deciso di trascorrere le feste con Loredana Lecciso, sua ex moglie, mentre Romina ha deciso di fare altro malgrado l’invito fosse stato esteso anche a lei.

Al Bano: lo screzio con Barbara D’Urso

Negli ultimi giorni del 2018 si è parlato tantissimo dello ‘screzio’ (vogliamo chiamarlo così?) tra Al Bano e Barbara D’Urso. La conduttrice di Pomeriggio Cinque l’aveva invitato nel suo salotto per un’intervista. Avevano preparato proprio tutto. Ma, all’ultimo momento, il cantante di Cellino ha dato forfait. La cosa non è andata giù. Nel chiamare al suo cellulare, qualcuno aveva risposto dicendo che aveva avuto un malore nella notte. Barbara D’Urso aveva inviato addirittura un suo giornalista in Svizzera per sincerarsi di quanto fosse accaduto al cantante. Poi, la scoperta: Al Bano aveva un concerto in Cina di lì a qualche giorno e, probabilmente, per questo aveva scelto di non intervenire in trasmissione da Barbara D’Urso.