Belen Rodriguez, la foto su Instagram: il pantalone è strettissimo, si vede tutto.

La modella argentina fa sempre parlare di sé, ormai già da diversi anni a questa parte. Una buona fetta del suo clamore nasce certamente dalla sua bravura, ma è innegabile il fatto che abbia avuto delle agevolazioni, per così dire, per entrare nel cuore degli italiani grazie alla sua bellezza. Che è, per amor del vero, davvero una merce rara. Su Instagram è una vera e propria stella e nelle ultime ore ha condiviso una foto mozzafiato. Si vede, infatti, il pantalone risultare essere davvero strettissimo.

La cosa, in maniera del tutto inevitabile, non può far altro che innalzare ancora di più del solito la temperatura dei suoi fan. Soprattutto per quanto riguarda gli uomini. Tra l’altro, a rendere il tutto ancora più imperdibile, lo sguardo della modella, come al solito mozzafiato.

Belen Rodriguez, pantalone strettissimo su Instagram

Lo scatto in questione, condiviso poi prontamente sia con un post sul noto social network che in modalità storie, ha raccolto un consenso davvero notevole. Per quanto riguarda, ovviamente, il post, dal momento che non è possibile conoscere le reazioni dei fan alle storie.

Per ovvie ragioni, non si arriva per caso ad avere otto milioni di seguaci su Instagram.

