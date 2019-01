Diletta Leotta sudata dopo l’allenamento: il particolare che attira l’attenzione di tutti

Diletta Leotta ha postato su Instagram una foto ad allenamento finito, un po’ sudata e in tenuta da fitness. Gli allenamenti in casa sono sempre abbastanza duri per lei, con il suo personal trainer che non le concede molta libertà. Spesso, infatti, Diletta Leotta pubblica dei video in cui è impegnata con il suo allenatore negli esercizi di ginnastica quotidiani. Un po’ di tregua, ricordiamolo, se la concede soltanto quando è fuori per i suoi viaggi.

Per vedere tutte le altre foto di Diletta Leotta CLICCA QUI

Per conoscere tutto su Diletta Leotta e le ultime news CLICCA QUI!

Diletta Leotta sudata dopo l’allenamento: il particolare sullo sfondo che notano tutti

Con una foto del genere, è inevitabile: i commenti fioccano come neve. Infatti, in pochi minuti, si perde il conto di tutti quelli che sono arrivati. Alcuni sono irripetibili. Non vogliamo trascendere, assolutamente. Molti, però, attirano la nostra attenzione perché parlano di un dettaglio nella foto di Diletta Leotta che sembra proprio non essere passato inosservato. Di che parliamo? Del fenicottero rosa sullo sfondo. Insomma, cosa ci fa quell’animale finto a casa di Diletta? Cosa ci fa nella sua foto?

Con tutto ciò che di bello si può ammirare in uno scatto pubblicato da Diletta Leotta, in molti proprio non riescono a fare a meno di guardare quel fenicottero rosa alle sue spalle. Beh, in effetti, è un po’ insolita e improbabile come figura. Non l’abbiamo mai visto fino ad ora nelle storie della bella conduttrice di Dazn e non sappiamo proprio da dove sia spuntato fuori. Certo, come leggiamo nel commento, qualcuno vorrebbe essere proprio quel fenicottero per essere vicino a lei. Plausibile come commento? Beh, chissà. Ai posteri l’ardua sentenza.

Leggi anche –> Diletta Leotta in posa con la sua “sosia”: protesi e parrucca, ma lo tradisce la barba

LEGGI ANCHE —> Diletta Leotta, la foto che fa impazzire i fan: ecco cosa ha chiesto