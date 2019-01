Fabrizio Corona, incidente in diretta a Verissimo: ecco cosa è successo.

Davvero molto bella ed accorata l’intervista che ha concesso l’ex re dei paparazzi a Silvia Toffanin nel corso della puntata odierna di “Verissimo”. Tanti gli argomenti che ha affrontato, dalla sua vita in carcere fino ad arrivare ai suoi sentimenti, sia per Belen che per Silvia Provvedi. Proprio durante questa intervista, però, un piccolo incidente lo ha colto impreparato, facendolo sentire in maniera inevitabile in imbarazzo. Andiamo a vedere adesso nel dettaglio di che cosa si tratta.

Fabrizio Corona, incidente in diretta a “Verissimo”

Mentre parlava, infatti, ha perso in maniera inaspettato un dente. In virtù di ciò, ha dovuto provare a porre rimedio come poteva, raccogliendolo. Visto questo, la conduttrice gli ha consigliato di uscire dallo studio per rimettere il tutto a posto. Così l’ex re dei paparazzi ha prontamente fatto, allontanandosi e ricollocando nel posto giusto il dente.

Un piccolo incidente, dunque, che però non ha guastato quanto di bello avvenuto nel corso di questa puntata. Dove davvero Corona si è confessato a cuore aperto raccontando dettagli della sua vita che, fino a questo momento, aveva tenuto per sé. Non certo un bel momento per lui, soprattutto per il culto della sua persona che ha. Ma, in ogni caso, è da registrare il fatto che lui stesso ha preso il tutto con il sorriso sulle labbra e con il massimo grado di serenità.

