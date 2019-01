Fabrizio Corona choc: “Belen? Qualcosa di immenso, vivemmo un aborto”

Lunga intervista concessa dall’ex re dei paparazzi, che ha raccontato tanti retroscena sulla sua vita. A partire dal carcere: “Dopo l’esperienza in carcere a Milano esco pochissimo, perché mi basta uno sguardo o una parola per esplodere. Non sono stato depresso nella mia esperienza in carcere. C’è stato un momento in cui ero molto arrabbiato, quando mi hanno rigettato la richiesta di affidamento. Cucinavo la domenica per tutta la settimana, il venerdì c’erano i vermi. Non mi lavavo mai ed indossavo gli stessi panni, ma veniva il mio chirurgo estetico in carcere a curarmi”.

Attacchi per chiunque, poi: “Se vado a palazzo Chigi, posso insegnare la finanziaria a Salvini e Di Maio. Ho scritto “Odio Salvini”, così come lui ha detto di me “Lui non ci sarà”. Ma non è vero odio, è solo una questione comunicativa. Ridicolo e vergognoso quanto fatto con Battisti. Io, quando ho subito l’arresto in Portogallo, avevo quattro manette, mentre lui era completamente libero. Sono molto solo, ho una sindrome che mi fa sentire molto vicino a Dio. Adesso, però, riesco a vivere bene questa solitudine. Dopo il carcere ho dovuto usare il viagra. Ne ho usato tantissimo, non so come faccio ad essere ancora vivo (ride, ndr). Ho iniziato a tradire Silvia Provvedi, poi lo ha fatto anche lei per ripicca”.

Fabrizio Corona choc su Belen

Inevitabile, poi, un riferimento alla sua passione verso la modella argentina: “Belen Rodriguez è la donna che avrei voluto sposare. Il bene che provo per lei è immenso, ma non ho mai provato a riconquistarla. Una volta lei ha abortito e fu un grosso dolore. In parte è stato un bene, sarebbe stato difficile portare avanti questa storia. I soldi sono come la cocaina. A proposito di cocaina, ora sono in cura e non la assumo da molto tempo”.

