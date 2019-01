Masterchef 8: al via la nuova edizione del programma: giudici, curiosità e concorrenti.

Giovedì 17 gennaio su Sky Uno è andata in onda la prima puntata del talent show firmato Endemol, MasterChef 8. Tra le tante novità che ci saranno per i telespettatori c’è anche la scelta di un nuovo giudice. La famosa chef Antonia Klugmann che aveva preso il posto di Carlo Cracco dalla sesta edizione, sarà sostituita da Giorgio Locatelli, cuoco 55enne molto celebre nel Regno Unito, ma sconosciuto al grande pubblico. Giorgio Locatelli affiancherà l’affiatatissimo terzetto composto da Bruno Barbieri, Jo Bastianich e Antonino Cannavacciuolo.

CLICCA QUI ->Mastechef Italia, chi è Giorgio Locatelli, il nuovo giudice con Barbieri, Bastianich e Cannavacciuolo

Masterchef 8: i concorrenti in gara

Nella puntata di giovedì 17 gennaio erano 80 i preconcorrenti che si sono presentati al talent per essere giudicati. Tutti provenienti da professioni ed estrazioni sociali differenti, ma con un unico grande scopo: far diventare la passione per la cucina una vera e propria professione. Compito arduo ma non impossibile Nel corso della puntata di giovedì preconcorrenti hanno avuto 45 minuti di tempo per preparare un piatto con ingredienti portati da casa e 5 minuti di tempo per ultimarlo davanti ai giudici. A sostenerli – sulle balconate presenti in studio – amici e parenti. A decretare il giudizio, come sempre i quattro giudici di MasterChef – Bruno Barbieri, Jo Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, che hanno avuto un compito difficilissimo: scremare gli 80 preconcorrenti fino a farli diverntare 20. Compito impossibile? Non per i quattro giudici. Ma chi sono i venti concorrenti della nuova edizione di MasterChef 8? Anche quest’anno tra i migliaia di aspiranti chef ci sono concorrenti in gara che arrivano da ogni tipo di esperienza professionale ed estrazione sociale. Tra i 20 concorrenti ci sono infatti impiegati, disoccupati, studenti ed è stata inevitabile la delusione per gli esclusi. Le novità sono tante e come sempre ne vedremo delle belle!

CLICCA QUI -> Masterchef 8, momento emozionante: una concorrente scoppia in lacrime davanti ai giudici