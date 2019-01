Masterchef 8, momento emozionante: una concorrente scoppia in lacrime davanti ai giudici

Ieri, 18 gennaio, è iniziata la nuova edizione del talent “Masterchef”. Lo show, giunto ormai all’ottava edizione, ha riaperto i battenti con delle novità pazzesche. Dopo, infatti, l’effettivo abbandono di Carlo Cracco, a ricoprire il ruolo di giudice è Carlo Locatelli, volto noto del mondo culinario e della gastronomia. Come tutti gli anni, quindi, a presentarsi dinanzi ai 4 giudici sono dei concorrenti, provenienti da diverse parti d’Italia, con aspirazioni e vite completamente diverse da loro. Ma accomunati, però, da un unico obiettivo e sogno: fare della cucina il loro lavoro. Nella puntata di ieri, quindi, tra i tanti che si sono “esibiti” nelle famose cucine, non è passata inosservata una giovane concorrente. Ma vediamo tutto nel dettaglio.

Per ulteriori news su Masterchef Italia, i concorrenti, i giudici e tanto altro –> clicca qui

Leggi anche –> Cracco contro Masterchef: “La scena del mio funerale di cattivo gusto”

Leggi anche –> Festival di Sanremo 2019, svelati i primi 12 duetti: ecco i nomi al completo

Masterchef 9, momento emozionante: una concorrente scoppia a piangere davanti ai giudici

Come dicevamo, quindi, tra i tanti concorrenti che ieri hanno avuto modo di poter cucinare un loro piatto nelle cucine di Masterchef, si è contraddistinta Virginia Fabbri, giovane studentessa di Pesaro con la passione per la cucina. Sin dall’inizio, infatti, la ragazza, nonostante l’emozione, si è mostrata caparbia e grintosa. Dichiara di essere una studentessa di giurisprudenza ma di amare profondamente la cucina. Il piatto offerto ai giudici è davvero pazzesco: flan di ricotta con mazzancolle profumate agli agrumi, pesto di pistacchi e pomodorini caramellati. Virginia convince tutti i giudice e dichiara: “Non voglio fare per tutta la vita una cosa che non amo”. Secondo il suo racconto e quello della madre, infatti, sembrerebbe che la ragazza sia stata obbligata a studiare legge. Ma che, in realtà, il suo unico sogno sia quello di crearsi un futuro tra i fornelli. Sarà Masterchef la volta buona? Lo vedremo!