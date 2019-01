Gianmarco Tognazzi in lacrime: momento emozionante a Vieni da Me

Continua l’appuntamento quotidiano con Vieni da Me. Il programma, condotto da Caterina Balivo, riscuote, giorno dopo giorno, un notevole successo. Complici di tale traguardo, oltre che la solarità, simpatia e bravura della conduttrice, le tematiche trattate e i numerosi ospiti. Presente nella puntata di oggi è, infatti, Gianmarco Tognazzi. Che, oltre a promuovere il film al cinema “Non ci resta che il crimine”, ha dato origine ad una lunga ed emozionante intervista. Di cui il filo conduttore era la figura paterna. Come già accennato anche a Le Storie Italiane, l’attore racconta a Caterina Balivo di non aver avuto un buon rapporto con il padre, Ugo Tognazzi. Ma vediamo le sue dichiarazioni nel dettaglio.

Dopo una breve presentazione del film “Non ci resta che il crimine”, di cui Gianmarco Tognazzi, insieme ad Alessandro Gassman, è protagonista, l’attore si mette a nudo. Caterina Balivo, conduttrice di Vieni da Me, infatti, fa rivivere un momento davvero emozionante a Gianmarco. In particolare, fa ascoltare all’attore una dichiarazione di tempo fa, in cui affrontava il difficile rapporto con il padre. Impossibile trattenere l’emozione e, soprattutto, le lacrime per l’attore. Gianmarco, infatti, visibilmente emozionato, dice: “Avevamo dei grandi contrasti, poi però è cambiato”. Così esordisce l’attore nel raccontare di suo padre. A testimonianza del fatto che i due non avevano un buon rapporto. Ben presto, però, le cose sono cambiate. Ed, in particolare, quando Gianmarco ha ripreso a studiare teatro. “In quel momento ho visto il rapporto tra padre e figlio, così come lo aveva con Ricky”, conclude l’attore.