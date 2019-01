Isola dei Famosi 2019, Jo Squillo non parte per Cayos Cochinos: ecco cos’è successo

L’isola dei Famosi 2019 è , ormai, iniziata da poche ore. Eppure, però, ci sono tantissime cose di cui dobbiamo discutere. Bisogna ammettere, infatti, che la prima puntata è stata davvero scoppiettante ed interessante. A partire, infatti, dalla polemica nata sui social, poche ore prima della messa in onda della prima puntata. Fino al primo scontro tra Kaspar Capparoni ed Alessia Marcuzzi. Tuttavia, però, non sarà passata per nulla inosservata la mancanza di Jo Squillo a Cayos Cochinos. Eppure, pochi giorni fa la showgirl era stata annunciata come concorrente ufficiale. Cosa sarà successo quindi? Ebbene, possiamo dirvi con certezza il vero motivo. A quanto pare, infatti, Jo ha avuto de seri problemi familiari. Ma vediamo cos’è successo nel dettaglio.

Per ulteriori news su L’isola dei Famosi 2019, i concorrenti, gli opinionisti, l’inviato e tutte le ultime ed interessanti notizie –> clicca qui

Isola dei Famosi 2019, Jo Squillo non parte: ecco svelato il motivo

La mancanza di Jo Squillo nel cast dei naufraghi della nuova edizione de L’isola dei Famosi non è passata per nulla inosservata. E, così, la showgirl decide di rompere il silenzio. E, in un’intervista a Novella 2000, ha spiegato il reale motivo della sua assenza. “Ho perso prima mia madre e poi mio padre”, questo è quanto dichiara Jo. La cantante, tra l’altro, nonostante il dolore, si dice di essere pronta a questa nuova avventura. Anche perché è convinta che il lavoro possa esserle d’aiuto. Non vi ricorda un po’ Lory Del Santo? Anche l’attrice, infatti, aveva deciso di partecipare al GF Vip per superare la morte del figlio Loren. Insomma, sembra proprio che questi reality possano essere d’aiuto. E lo conferma Jo stessa. Subito dopo la puntata, infatti, pubblica un video in cui annuncia la sua partenza. Non vediamo l’ora!