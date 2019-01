Isola dei Famosi 2019: di seguito riportiamo la lista di tutti i ritocchi estetici di Taylor Mega. Beh, ce ne sono veramente tanti… andiamo a vederli tutti più nel dettaglio!

L’Isola dei Famosi 2019 è partita con Alessia Marcuzzi accompagnata da Alda D’Eusanio ed Alba Parietti. La prima puntata è andata molto bene con numerosi colpi di scena e momenti esilaranti. Diversi fari puntati soprattutto su una concorrente: Taylor Mega. La ex compagna di Flavio Briatore che ha attirato un bel po’ di attenzione su di sé per le ultime esternazioni. Del tipo: “Con me bisogna guadagnare almeno un milione di euro al mese”. Insomma, non proprio una di quelle ragazze low profile.

Isola dei Famosi 2019: tutti i ritocchi estetici di Taylor Mega

Dopo aver visto tutta quella perfezione in ogni parte del corpo, in tanti si saranno chiesti: sicuri che sia tutta farina del suo sacco? Proprio sul suo profilo Instagram è lei a dare questa risposta ai suoi fan. E’ una ragazza senza peli sulla lingua, a quanto pare. Non le importa del giudizio degli altri e fa proprio tutto quello che le pare.

I ritocchi estetici di Taylor Mega non sono pochi, c’è infatti una bella lista proprio qui:

Denti

Lenti a contatto

Lifting

Tinta

Extension

Naso

Zigomi

Botox

Protesi cu*o

Liposcultura

Liposuzione braccia

Come vedete, la lista è bella lunga. Il risultato venuto fuori da tutti questi ritocchi estetici è – dobbiamo ammetterlo – straordinario. Non si può negare infatti che Taylor Mega sia una ragazza meravigliosa. Infatti, siamo tutti curiosi di sapere come faranno i naufraghi a resistere al suo fascino sull’Isola dei Famosi 2019. Insomma, ne vedremo delle belle. Soprattutto con Paolo Brosio che vedrà messa a serio rischio la sua fede. “Con tutte quelle ragazze sarà difficile”, ha già dichiarato in diverse interviste prima di partire per l’Isola dei Famosi 2019. Staremo a vedere…