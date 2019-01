Stasera in tv, venerdì 25 gennaio: cosa c’è questa sera in TV? Abbiamo un appuntamento molto importante con Mai Dire Talk, di seguito vi riportiamo anticipazioni ed ospiti.

Questo è il nuovo programma della Gialappa’s Band che non poteva che essere comico e sprezzante allo stesso tempo. Al timone ci sarà Mago Forrest, affiancato da due opinioniste fisse: Paola di Benedetto ed Aurora Ramazzotti. E’ un talk show: un programma in cui si affrontano tutte le tematiche più importanti della giornata con la giusta dose d’ironia. Non mancheranno ovviamente i commenti spregiudicati e sprezzanti dei vari ospiti in trasmissione. Tantissime risate non sono mancate nemmeno nello scorso appuntamento, quello del 17 gennaio su Italia Uno.

Mai dire Talk 25 gennaio: la lista completa degli ospiti

Tra le varie anticipazioni che possiamo darvi su Mai dire Talk, trasmissione in programma questa sera in tv 25 gennaio 2019, di sicuro una schiera di ospiti di tutto rispetto: ci saranno infatti Nicola Savino a Anna Safroncik, Lodo Guenzi, Ciccio Graziani, Giovanni Cacioppo e Antonio Ornano. Ma non è tutto: in studio ci saranno anche i comici Giovanni Vernia che ci regalerà una fantastica imitazione di Fabrizio Corona e Max Giusti che invece si ‘trasformerà’ in Pierluigi Pardo ed Elton John.

Come ad ogni altra puntata di Mai dire Talk andata in onda finora, ci saranno anche questa sera i simpaticissimi sketch di Maccio Capatonda protagonista degli amatissimi trailer cinematografici. Non mancherà poi ‘Sensualità a Corte’ in cui Marcello Cesena interpreta il baronetto Jean Claude. Ci sarà anche qualche novità abbastanza rilevante in questa puntata di Mai Dire Talk: infatti, vedremo una Elettra Lamborghini intepretata da Liliana Fiorelli ed una Asia Argento di Francesca Manzini. Insomma, questo appuntamento del venerdì ci regalerà diverse risate e numerosi momenti esilaranti. Un appuntamento che, ormai, sembra diventato veramente imperdibile per i telespettatori italiani.