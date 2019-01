Million Day estrazione del 25 gennaio: diretta, risultati e vincite

Anche ieri, 24 gennaio, c’è stata come da tradizione l’estrazione del Million Day che ha riservato qualche sorpresa ed ha acceso, come sempre, le speranze nel cuore di coloro i quali hanno acquistato dei biglietti. Si tratta di un formato di gioco davvero molto interessante e che può riservare un divertimento di primissimo ordine.

Per prendervi parte, non dovrete far altro che scegliere una combinazione di 5 numeri al costo a dir poco basso di 1 € per biglietto. L’estrazione è giornaliera ed ha un orario che è immutabile, dal momento che avviene puntualmente alle ore 19.00. Scopri con noi quelli che sono i numeri che verranno estratti in questa giornata.

Million Day estrazione 25 gennaio: risultati diretta

Ecco i cinque numeri estratti oggi 25 Gennaio 2019 al Million Day (a partire dalle ore 19.00):

Come detto, il divertimento è praticamente assicurato. Ma sono comunque necessari degli avvertimenti, per così dire. L’esperienza di gioco, per quanto possa riservarvi un divertimento di primo ordine, deve restare, per l’appunto, un divertimento. Facile, infatti, che possa trasformarsi, per così dire, in ludopatia. Per questo motivo il nostro monito è di giocare responsabilmente, dal momento che la ludopatia si sta espandendo a goccia d’olio. Mettete, dunque, il vostro benessere al primo posto e giocate in maniera responsabile per evitare brutte e spiacevoli sorprese. Mai da sottovalutare, infatti, gli effetti che il demone del gioco può avere sulle persone.