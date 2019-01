Barbara D’Urso, vestito natalizio mozzafiato: tutti guardano la scollatura.

E’ senza ombra di dubbio la regina dei pomeriggi italiani all’insegna della televisione di intrattenimento. Il suo successo, infatti, è senza eguali, a tal punto che ora Mediaset sta seriamente pensando, di fatto, di monopolizzare intorno alla sua figura Canale 5. Ovviamente tutto il seguito che può vantare dal punto di vista televisivo si riflette sui suoi canali social. Soprattutto su Instagram, infatti, è una vera e propria star.

Su questo social nelle ultime ore ha immortalato quello che, di fatto, è il suo outfit natalizio. Un vestito rosso molto appariscente. Ma sono altri i dettagli che certamente hanno attirato l’attenzione di tutti gli uomini che la seguono e che la ammirano. Tale vestitino, infatti, risulta essere non solo particolarmente corto, ma anche molto scollato.

Barbara D’Urso, il vestitino natalizio manda in delirio i fan

Lo scatto in questione in pochissimo tempo ha fatto, come si suol dire, il giro del web, totalizzando un numero a dir poco notevole di “like” e di commenti. E non ci si può certo meravigliare, considerando il fatto che ha circa 2 milioni di seguaci.

“Avete già dato il via ai festeggiamenti??? Il mio augurio è che possiate passare del tempo con i vostri cari, il dono più prezioso che si possa ricevere. Buon Natale a tutti voi che siete un pezzo del mio cuore”. Questo il messaggio da lei condiviso sotto la foto. E come darle torno? Barbara D’Urso ed il suo vestito natalizio trasmettono serenità.

