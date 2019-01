C’è posta per te arriva al suo terzo appuntamento stagionale. Gli ospiti della puntata sono Marco Bocci, Giulia Michelini e Gerry Scotti, ma scopriamo cosa ci riserva il programma ideato da Maria De Filippi.

C’è Posta per te non smette mai di stupire, sarà per questo che gli ascolti sono sempre alle stelle. Tanti saranno i telespettatori incollati alla televisione il prossimo sabato e tanti saranno gli ospiti di questa settimana, che vi lasceranno a bocca aperta. Tra gli invitati “d’eccellenza” di Maria De Filippi, spiccano i nomi degli attori Marco Bocci e Giulia Michelini. Ma non saranno solo i due attori a brillare sul divanetto dell’autrice, conduttrice e produttrice italiana. Ci sarà anche il bravissimo e simpaticissimo Gerry Scotti, conduttore di Chi vuol essere Milionario, tornato da poco in onda con una nuova avvincente stagione.

C’è Posta Per Te: la trama, gli ospiti e le curiosità

Chi non conosce il famosissimo divanetto di C’è Posta per te alzi la mano. Per chi non lo sapesse, infatti, vi spieghiamo noi come si svolgono le interviste del famoso programma di Canale 5. Gli ospiti di Maria De Filippi sono invitati a sedersi sul divanetto e a vedere come si svolge la consegna della busta alla persona da loro invitata.

Se la persona invitata dovesse accettare l’invito, una volta arrivata in studio, dovrà decidere il da farsi: far parlare colui che l’ha invitata e aprire la busta o richiuderla. Chissà quale saranno le storie che vedranno protagonisti gli attori Marco Bocci e Giulia Michelini. Certamente, le migliaia di fan dell’attore umbro saranno in fibrillazione. Molta attenzione si prevede anche per il presentatore Gerry Scotti, noto per la sua cordialità e simpatia. L’appuntamento è per sabato alle 21.10 su Canale 5: non perdetevelo!