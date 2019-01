Diletta Leotta, c’è un’altra ‘lei’ in studio prima di andare in diretta: “Sono in difficoltà”.

La sua bellezza ha certamente contribuito a renderla praticamente una sorta di fenomeno social. Non a caso, infatti, risulta essere tra le donne che vantano un numero di seguaci sui suoi canali social, a partire da Instagram. Proprio lì è molto attiva e spesso mostra dei dettagli della sua vita privata. Come quando ha fatto vedere al mondo la sua mamma.

Proprio negli ultimissimi istanti ha condiviso una storia che la ritrae mentre scherza e sorride prima di andare in diretta. A metterla di buon umore un cartonato di lei praticamente in scala 1:1. E lei non perde l’occasione per scherzare e, con un video, condividere questo siparietto esilarante con i suoi follower.

Diletta Leotta annuncia: “Sono in difficoltà”

Nel video in questione, infatti, la si vede posare accanto al suo cartonato che è davvero molto fedele, per così dire, alla realtà. Queste le sue parole, ovviamente pronunciate con il sorriso sulle labbra: “Oggi ho delle serie problematiche relative alla mia identità. Qui c’è una mia competitor, ed è anche più alta di me! Indovinate chi è quella vera e chi è quella finta”.