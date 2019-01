Floriana Messina, l’ex concorrente del Grande Fratello è stata coinvolta ieri in una sparatoria. A raccontare la vincenda è lei stessa su Instagram e questo tranquillizza tutti sul suo stato di salute, nonostante ci sia stato un enorme spavento.

Ma procediamo con ordine e vediamo cos’è accaduto a Floriana.

La vicenda si è svolta a Napoli, mentre l’ex Gieffina era a bordo di un’automobile con alcuni amici tra cui l’ex calciatore del Parma, Antonio Vacca. Secondo quanto riportato, improvvisamente un gruppo di banditi ha preso di mira l’auto, sparando, semprerebbe, per un semplice orologio. Le motivazioni infatti sarebbero a sfondo rapina e Floriana ha espresso tutta la sua indignazione e il suo spavento sui social.

Floriana Messina: esprime la sua indignazione sui social

Ecco cos’ha dichiarato la show girl spesso ospite del programma Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso: “Schifata e indignata! Sono, anzi, siamo vivi per miracolo di non so chi lassù! Pensavo di vedere certe cose solo nei film ma questa volta l’ho provato sulla mia pelle e credetemi sono ancora provata! Essere sparati addosso per un orologio è davvero una follia nel 2019!”. Parole che spaventano e fanno al tempo stesso riflettere. E in un post successivo aggiunge una frase da brivido: “Ringrazio Dio di essere viva. A quest’ora sarei morta!”.

In aggiunto a quanto detto si sa solamente che la macchina presa di mira dal gruppo di banditi, appartiene al calciatore napoletano Antonio Junior Vacca, oggi giocatore del Caserta.

Antonio Vacca: lo sfogo sui social

Ma Floriana Messina non è l’unica ad aver riportato l’accaduto sui social. A dire la sua è stato anche Antonio Junior Vacca che in un post sui social dice: “Per la seconda volta mi avete sparato appresso senza sapere se dietro ci fossero le mie figlie. Ma la colpa è mia che metto i gioielli in questa Città abitata da gente di m… che prova solo invidia”. Insomma, una storia da brivido.