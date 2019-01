Masterchef 8, la battuta di Giorgio Locatelli gela tutti

È iniziata da appena una settimana Masterchef 8 eppure già fa parlare tanto di sé. Proprio la settimana scorsa, infatti, vi avevamo già parlato di un momento davvero emozionante. Una concorrente di Pesaro si era emozionata davanti ai giudici, dopo aver spiegato quanto fosse importante per lei la cucina. Nella puntata di ieri, invece, è accaduto un episodio che avrà lasciato tutti senza parole. Giorgio Locatelli, infatti, ha fatto una battuta poco carina nei confronti di un concorrente, che ha letteralmente spiazzato tutti. Il giudice, dunque, ha ironizzato su alcuni fastidi agli occhi, di cui il concorrente si era lamentato ad inizio prova. Ma vediamo tutto nel dettaglio.

Masterchef 8, Giorgio Locatelli: “Ti serve un cane”, la battuta spiazza tutti

Dopo l’addio a Carlo Cracco, il giudice che lo ha sostituito è Giorgio Locatelli. Il quale, durante la seconda puntata dello show, si è lasciata andare ad una battuta imbarazzante verso un concorrente. Gilberto Neirotti, questo il nome dell’aspirante cuoco, aveva dichiarato, ad inizio prova, di aver dimenticato gli occhiali di vista. E che, quindi, avrebbe sicuramente avuto dei problemi a preparare il suo piatto. Nonostante questo piccolo problema, però, il cuoco ha lavorato con impegno e costanza. Affinché il suo piatto risultasse perfetto. Prima, però, che la prova terminasse, il giudice gli si è avvicinato, lasciandosi andare ad una battuta poco carina. “L’orologio è grande, se non lo vedi non siamo a livello di occhiali, hai bisogno del cane proprio”, queste le parole di Giorgio. La battuta, dunque, è saltata subito alle orecchie di tutti. E non è per niente piaciuta. Ma una cosa dobbiamo dirla: tutti possiamo sbagliare.