Serie A, 21a giornata: Sky e DAZN, dove e come seguire le partite.

Torna puntuale in questo fine settimana l’appuntamento con la nostra amata Serie A. In programma, infatti, c’è una 21a giornata che promette davvero fuoco e fiamme. Sono tante le gare che promettono fuoco e fiamme, a partire ovviamente da Milan vs Napoli fino ad arrivare ad una entusiasmante Lazio vs Juventus. Andiamo adesso a vedere nel dettaglio la divisione di queste partite tra Sky e DAZN.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere sulla nostra amata Serie A e sapere sempre dove e su quali emittenti seguire le varie partite di ogni turno in programma, allora CLICCA QUI!

Serie A, 21a giornata: la divisione delle partite tra Sky e DAZN

A chiudere la 20a giornata ci ha pensato una bella gara tra Juventus e Chievo, ed ora si riparte subito fortissimo. Andiamo a vedere dove sarà possibile seguire le varie gare. Partiamo con le che potrete seguire solo su DAZN. Si tratta di Milan vs Napoli (sabato 26 gennaio ore 20.30), Chievo vs Fiorentina (domenica 27 gennaio ore 12.30) e Parma vs SPAL (domenica 27 gennaio ore 15.00).

Più lungo, invece, ovviamente l’elenco di gare che saranno visibili su Sky. Sono Sassuolo vs Cagliari (sabato 26 gennaio ore 15.00), Sampdoria vs Udinese (sabato 26 gennaio ore 18.00), Atalanta vs Roma (domenica 27 gennaio ore 15.00), Bologna vs Frosinone (domenica 27 gennaio ore 15.00), Torino vs Inter (domenica 27 gennaio ore 18.00), Lazio vs Juventus (domenica 27 gennaio ore 20.30) ed Empoli vs Genoa (lunedì 28 gennaio ore 20.30). Per tutte queste gare sarà possibile godere di un lungo pre partita e di un altrettanto duraturo post gara. Lo spettacolo del grande calcio passa anche dalla tv!