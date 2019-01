“Problemi seri”: Belen Rodriguez, il messaggio che impensierisce i fan

Dopo l’esperienza a Radio 105 insieme alla bellissima Diletta Leotta, Belen Rodriguez si gode un po’ suo figlio Santiago. I followers della showgirl argentina hanno potuto seguirla attraverso le sue storie Instagram. Dopo un pranzetto al ristorante con il piccolo Santiago e un giro in auto in centro ecco che però tra le storie della Rodriguez appare una lunga lettera che ha lasciato senza parole i fan. Il contenuto infatti è molto profondo, di quelli che ti fanno riflettere. Il mittente del messaggio è Alan Caligiuri, autore e conduttore di Radio Dj. Proprio durante l’esperienza in radio la Belen e Alan hanno avuto il piacere di conoscersi e, dopo una settimana di frequentazione le parole dell’autore sono nei confronti di Belen sono da brividi.

Belen Rodriguez, il messaggio da brividi

Una lettera lunga, che occupa addirittura tre storie Instagram, ma che va le la pena leggere tutto d’un fiato. Si percorre la vita della bella Belen, dai sacrifici che ha dovuto fare per ottenere ciò che ora ha, al rapporto con i fratelli, gli amori finiti, fino al suo matrimonio con Stefano. Mettetevi comodi dunque e godetevi queste splendide parole: “Cara Belen dire che sei bellissima è scontato, lo sanno già tutti. Ma quanti sanno realmente chi sei? Ovviamente una settimana non basta per conoscerti ma sono riuscito a capire cosa si nasconde dietro quel corpo perfetto. Riesci ad avere tante personalità pur restando sempre la stessa: matura, solare, dal sangue e cuore caldo che balla come una dea. Riesci ad essere una mamma splendida che nonostante gli impegni trova sempre il tempo per stare con suo figlio. Una donna in carriera, indipendente che ha avuto il coraggio di mettersi in gioco e rischiare. Una donna che è passata dal non avere niente ad avere tutto e che deve ringraziare solo se stessa”.

Messaggio da brividi per Belen Rodriguez: quali sono i problemi che ha affrontato in passato?

La lettera continua evidenziando il rapporto che Belen ha con i suoi fratelli: “Sei una donna che oltre ad essere una linea guida per Santiago è un esempio anche per i suoi fratelli, una seconda mamma, soprattuto per Cecilia. Tra di voi non c’è stata invidia o rivalità, anzi l’hai sempre aiutata nel suo percorso e non è così scontato. Sei una donna che ha reso felici i suoi genitori per quello che è diventata, ripagandoli di tutti i sacrifici fatti in passato. Se adesso sei arrivata ad essere quello che sei oltre alla tua forza innata bisogna dar merito ai valori e all’amore che ti hanno trasmesso. Riesci ad essere libera e spontanea che passa oltre ai giudizi e alle malignità della gente. Purtroppo l’Italia è un paese di invidiosi, lo vediamo tutti i giorni dai commenti Instagram. Ma tua avendo subito problemi molto più seri nel tuo passato sai che non sono di certo questi i problemi della vita”.

Ecco, in questo punto della lettera si focalizza l’attenzione dei fan che nelle ultime ore si stanno sicuramente chiedendo a cosa si faccia riferimento. Quali sono, insomma, i problemi che Belen Rodriguez ha affrontato in passato? Cosa le è successo? Parliamo della sua vita in Argentina o di quella in Italia? Prima o dopo il successo? Ci piacerebbe molto scoprire di più della showgirl più invidiata d’Italia. Magari, in un’intervista ce lo svelerà. Come è scritto nella lettera, in tanti conoscono la Belen bella e prorompente. Sicura di sé. Ma non tutti hanno avuto modo di conoscere il lato più intimo di lei. Evidentemente, non ama pubblicizzarlo. E se Belen Rodriguez ha avuto problemi, beh, almeno fino ad ora, ha preferito tenerli per sé anche se questo messaggio ha ormai ‘anticipato’ qualcosa.

Il messaggio per le storie d’amore ormai finite

Infine la lettera si conclude con un pensiero verso le storie d’amore finite di Belen: “Ci sono molti che ti criticano anche per le tue diverse storie d’amore e del tuo matrimonio non andato a buon fine io per questo ti ammiro ancora di più. Perché spesso ci sono coppie infelici che stanno insieme solo per i figli. Tu e Stefano avete avuto la saggezza di capire che un figlio può essere felice solo se i genitori lo sono. Con i figli non si può fingere loro percepiscono tutto soprattuto le nostre emozioni e le parole non dette”.