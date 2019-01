Belen e Cecilia in costume in spiaggia, foto da urlo che blocca Instagram.

Siamo al cospetto di due delle sorelle più famose, amate, chiacchierate e desiderate di tutta Italia. La loro straordinaria bellezza, oltre che la loro capacità di bucare lo schermo, come si suol dire, ha consentito loro di diventare famosissime. Sia nella vita reale, per così dire, che sui loro canali social, dove entrambe hanno un seguito davvero di primissimo ordine. Di recente hanno condiviso una storia che le ritrae alle prese con un piccolo intoppo con la gonna.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito di Belen Rodriguez, la modella argentina che vanta un seguito davvero impressionante sui suoi canali social ed in televisione, allora CLICCA QUI!

Stavolta, a quanto pare, hanno deciso di alzare il mirino. La bellissima Belen, infatti, ha condiviso uno scatto, sia in modalità storie che con un post, che le ritrae in spiaggia con il solo costume addosso.

Per guardare tutte le foto, i post e le storie di Belen Rodriguez sul suo profilo Instagram, allora CLICCA QUI!

Belen e Cecilia in costume, fan in delirio

Al di là della foto, davvero molto bello il messaggio di Belen all’indirizzo della sorella. Le due, infatti, hanno un rapporto davvero splendido e questa sua frase lo dimostra: “La vita é stata così generosa con me, mi ha regalato te, i tuoi occhi, la tua anima limpida. Grazie gordita per tenermi sempre la mano, non lasciarla mai”.

Queste parole non possono che far piacere dal momento che non bisogna mai dare per scontato nessuno. Anche i familiari. E questo le due argentina sembrano saperlo.