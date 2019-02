Amici 18, Chi è Samuel Santarelli: età, carriera e vita privata del nuovo ballerino

In queste ultime due settimane sta davvero accadendo di tutto nella scuola di Amici 18. Dopo l’eliminazione a sorpresa di Marco Alimenti. E la protesta dei ragazzi contro Timor Steffens. Sabato, nel quotidiano, hanno fatto il loro ingresso nella scuola due nuovi alunni. Stiamo parlando, infatti, di Valentina e Samuel. Nel primo caso, dunque, la ballerina è stata fortemente voluta da Timor. A detta dell’insegnante, infatti, non c’era nessuno all’interno della scuola che rappresentasse al meglio la sua disciplina. Samuel, invece, ha indossato la maglia rossa perché vincitore della sfida contro Gianmarco, ballerino di latino. Ma chi è esattamente Samuel? Scopriamo nel dettaglio la sua età, carriera e vita privata.

Chi è Samuel Santarelli: età e carriera del ballerino di Amici 18

L’ingresso di Samuel all’interno della scuola ha davvero colpito tutti. Ed, in particolare, Timor Steffens. Che ha scelto proprio lui come sfidante per Gianmarco. Purtroppo della vita di Samuel Santarelli siamo riusciti a carpire ben poco. Sappiamo soltanto che vive a Marino, in provincia del Lazio. Ed è proprio qui che ha iniziato i studi presso un Istituto tecnico commerciale. Ma a quanto pare, però, contemporaneamente ai suoi studi, Samuel coltiva la sua grande passione: il balla latino. Tanto da farlo diventare un vero e proprio lavoro. Attualmente, infatti, il ragazzo lavora, come direttore artistico, presso Carolyn Smith Dance Academy di Roma. Ed, infatti, sul suo profilo Instagram, è possibile vedere uno scatto di Samuel insieme alla fantastica Carolyn.

Chi è Samuel Santarelli: vita privata del ballerino di Amici 18

Da come è possibile capire dal profilo Instagram del ragazzo, Samuel è fidanzato con la ballerina Elisa Brunetti. Non solo compagna di vita, però. Perché Elisa è per lui anche una compagna di ballo. I due sembrano davvero affiatati ed innamorati. E siamo certi che proprio questo legame è stato determinante per la vittoria nella prima tappa delle Danze Latine a Catania.