Laura Barriales, la modella su Instagram fa impazzire i fan con una foto da capogiro e i like volano alle stelle.

Laura Barriales è una delle attrici, modelle spagnole naturalizzati italiane più amate in assoluto. Da poco ha postato su Instagram una sua foto in intimo che ha fatto impazzire i fan, i quali l’hanno premiata con tantissimi like e commenti positivi.

Leggi anche:

Laura Barriales, chi è: carriera e vita privata

L’abbiamo vista a livello lavorativo, impegnata agli esordi solo come modella diventando protagonista di diversi spot pubblicitari di lingerie. Ma nel 2006 è arrivata come valletta nel programma di Carlo Conti “I Raccomandatai”. La ricorderete poi sicuramente anche nel 2010 quando è stata una delle interpreti protagonisti della fiction Rai 1 Capri 3 e nel 2016 è stata testimonial della linea cosmetici e prodotti per l’igiene a Cien. L’ultima sua apparizione in tv è stata nel 2018 quando ha partecipato a Celebrity MasterChef ma, purtroppo, è stata eliminata nella prima puntata.

Laura Barriales: la vita privata e la figlia con Cattaneo

Per quanto riguarda la sua vita personale nel 2017 la Barriales ha sposato Fabio Cattaneo imprenditore amministratore di un’azienda vinicola e la loro prima figlia, Melania, è nata il 30 ottobre 2018.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere su Laura Barriales CLICCA QUI!

Laura Barriales su Instagram: la foto da capogiro

Ciò che però sta facendo molto parlare di lei è una foto postata poco fa sui social in cui Laura Barriales e si è ritratta per una campagna pubblicitaria in intimo. Nella foto pubblicata su Instagram, infatti, le sue forme sono assolutamente messe in bella mostra da un reggiseno a pois e l’occhio cade proprio sulla scollatura per via dei gioielli Damiani Battito di cui sta facendo lo spot. I fan, neanche a dirlo, sono impazziti per lei e le hanno fatto migliaia di complimenti: “Sei splendida. Sei bellissima. La sensualità di una donna meravigliosa. Ciao bellissima. Ti vedo tornata in gran forma…” Tutti i fan infatti sono assolutamente impazziti per questa foto di Laura Barriales e hanno accolto lo scatto con migliaia di like che crescono continuamente.