Andrea Cerioli, scelta Uomini e Donne: anticipazioni, il tronista ha scelto Arianna.

Clamoroso colpo di scena a Uomini e Donne. Andrea Cerioli, il tronista del Trono Classico di Uomini e Donne ha scelto Arianna a sorpresa in diretta. L’ex tentatore di Temptation Island Vip non ha aspettato le serate di Uomini e Donne dedicate alle scelte con i party di fidanzamento organizzate da Valeria Marini. La scelta di Andrea Cerioli a Uomini e Donne è stata una sorpresa in diretta.

Uomini e Donne, tronisti: Andrea Cerioli sceglie in diretta

Durante le registrazioni di Uomini e Donne, Trono Classico, il tronista Andrea Cerioli ha infatti confessato al pubblico di provare un forte sentimento per Arianna Cirrincione. È lei la sua scelta. La decisione lascia tutti senza parole, compresa ovviamente Federica, l’altra corteggiatrice di Uomini e Donne. Nessuno si sarebbe aspettata la scelta così improvvisa di Andrea Cerioli che, anzi, sembrava essere l’ultimo ad arrivare a questa decisione a Uomini e Donne.

Chi è Arianna la scelta di Andrea Cerioli a Uomini e Donne

Ma chi è Arianna Cirrincione, la scelta di Andrea Cerioli a Uomini e Donne? La ragazza è di Genova, è una modella, testimonial e ragazza immagine nella sua città. Arianna arriva a Uomini e Donne il 14 ottobre 2018 proprio per corteggiare Andrea Cerioli. Questa è la prima esperienza televisiva per Arianna, ma lo ha fatto solo per Andrea, perché lo voleva assolutamente conoscere. L’interesse quindi per Andrea è molto forte e si fa sentire da subito nonostante qualche ovvia difficoltà e dubbio. Alla fine il suo amore per lui trionfa e Andrea Cerioli sceglie Arianna a Uomini e Donne.

Le scelte degli altri tronisti di Uomini e Donne invece andranno in onda prossimamente in alcune puntate speciali del dating show di Maria De Filippi. Ad organizzare la scelta e la festa di fidanzamento è stata Valeria Marini. I tronisti Lorenzo, Luigi, Ivan e Teresa godranno di questo party, cosa che invece non farà Andrea Cerioli che ha già scelto in anticipo.