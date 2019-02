Puglia, terremoto di magnitudo 2.8: epicentro in provincia di Foggia

La terra continua a tremare. Oggi pomeriggio, 31 gennaio, si è verificata una scossa di terremoto in Puglia. Erano le 16:10 circa quando la terra ha iniziato a tramare. L’epicentro è a 7.3 km di profondità. Ed, in particolare, a San Paolo di Civitate, vicino San Severo. Lo spavento, com’è giusto che sia, è stato davvero enorme. La scossa, di magnitudo di 2.8, è stata avvertita anche in altre zone della Puglia settentrionale. Ed, in particolare, Torremaggiore e San Nicandro Garganico. Come dicevamo, quindi, lo spavento è stato davvero grande. Anche se, fortunatamente, non ci sono grossi danni né a cose e né persone.

