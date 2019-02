Viktorija Mihajlovic da capogiro su Instagram, la foto fa impazzire tutti i fan.

Va in onda questa sera una nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2019. Alessia Marcuzzi porterà avanti un nuovo appuntamento in cui scopriremo gli eliminati e anche due importanti novità, ossia due nuovi concorrenti che stanno cercando di approdare in Honduras. Attenzione però, perchè, tra i concorrenti di quest’anno, troviamo Viktorija Mihajlovic che sta facendo impazzire il pubblico a casa con il suo fisico mozzafiato.

Viktorija Mihajlovic su Instagram da capogiro

Ovviamente, ultimamente, il profilo social di Viktorija Mihajlovic è fermo perché la ragazza è ovviamente sull’isola, ma scorrendo tra le sue foto, i fan trovano “pane per i loro denti”. Tutti i fan, infatti, non hanno potuto non notare uno scatto allo specchio di Viktorija Mihajlovic che ha letteralmente mandato in visibilio tutti. La Mihajlovic, infatti, si è ripresa allo specchio con indosso solamente un costume molto piccolo che mette in bella mostra tutto il suo fisico scolpito. La Mihajlovic indossa un due pezzi nero con una collana che scivola nel davanzale e i fan non sono riusciti ovviamente a non guardare proprio lì.

Chi è Viktorija Mihajlovic: vita privata e fidanzato

Una foto che probabilmente ha scatenato anche la gioia del fidanzato di Viktorija Mihajlovic, Matteo Tomassini. Di lui si sa molto poco, Viktorija Mihajlovic infatti non ama apparire moltissimo nel mondo dello spettacolo e questa avventura all’Isola dei Famosi sarà sicuramente una prova piuttosto intensa. Per ora però vediamo che se la sta cavando piuttosto bene e non è a rischio eliminazione, almeno per ora. Vedremo cosa succederà nelle prossime puntate dell’Isola dei Famosi 2019. Il prossimo appuntamento è per domenica 3 febbraio, per non andare in competizione con Sanremo 2019.