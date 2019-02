Taylor Mega ammette di essere stata una tossicodipendente, in diretta televisiva interviene Alba Parietti e lancia un messaggio molto chiaro ai telespettatori.

Taylor Mega finisce sotto l’occhio del ciclone per una sua confessione che ha stupito tutti i telespettatori. La bellissima influencer ha infatti ammesso che in passato ha avuto problemi di tossicodipendenza e di convivere con alcune conseguenze come attacchi di panico e d’ansia che in un contesto come l’Isola dei Famosi sono molto difficili da gestire. Propio pochi minuti fa durante la diretta serale dell’Isola dei Famosi Taylor torna a parlare del suo passato problema con le droghe e lancia un appello per tutti i giovani: “Non drogatevi, non iniziate neanche con le canne perché possono sembrare stupidaggini ma non lo sono”. In questo discorso si inserisce dallo studio anche l’opinionista Alba Parietti che sorprende tutti con delle parole forti.

Per essere sempre aggiornato in tempo reale su tutte le novità riguardanti l’Isola dei Famosi 2019 allora CLICCA QUI

Taylor Mega, dopo la chiamata in diretta della madre arriva l’appello di Alba Parietti

Mentre Taylor stava affrontando questo delicato tema legato alla sua vita in diretta televisiva insieme alla conduttrice Alessia Marcuzzi viene fuori una verità. Taylor ammette che non sa se sua madre è a conoscenza di questo suo problema passato. Proprio in quegli istanti arriva l’inaspettato epilogo: la madre di Taylor interviene telefonicamente in trasmissione ed ammette: “Chi tace molto spesso non è perché non sa le cose”. Con queste parole la madre della biondissima influencer lascia intendere che era a conoscenza dei problemi di tossicodipendenza della figlia ma che non ne ha mai parlato con lei. Proprio in risposta a questa situazione dallo studio interviene l’opinionista del reality Alba Parietti che lancia un messaggio con delle parole inaspettate. La Parietti sembrava molto presa dall’argomento e cercava in tutti i modi di far passare il suo messaggio: “È vero, come dice la mamma di Taylor, che non sempre chi tace non sa, ma è vero anche che c’è bisogno di parlare”. Poi, mentre si cerca di andare avanti, lei ferma tutti: “Vorrei che, siccome ho avuto un’esperienza personale, che proprio questa sera i ragazzi che si trovano in questa situazione prendessero per mano i genitori e li aiutassero a capire”. Non ci è dato sapere a quale esperienza personale si riferisce Alba, fatto sta che il suo è un messaggio positivo rivolto a tutti i giovani ed alle sue famiglie.