Grecia Colmenares, a pochi giorni dall’inizio dell’Isola dei Famosi arrivano le dure parole del figlio della naufraga.

Sono passati pochi giorni dall’Inizio del reality show l’Isola dei Famosi ma i colpi di scena sono già molti. Uno di questi è legato alla naufraga Grecia Colmenares ed al difficile rapporto con suo figlio. Proprio quest’ultimo ha rilasciato pochi giorni fa una intervista a Grand Hotel per raccontare delle difficoltà che ha attraversato nel rapporto con sua madre. Bisogna dire che la vita di Grecia non è sempre stata tutta rose e fiori. L’ex star delle telenovelas ha affrontato parecchie difficoltà soprattutto dopo il divorzio dall’ex marito Marcelo Pelegri. Questo evento ha infatti rappresentato per lei una svolta importante. A tal proposito il figlio di Grecia si esprime così: “Mia madre se ne è andata proprio quando avevo più bisogno di lei ma non le serbo rancore: basta un suo sguardo per illuminarmi la giornata”. Queste le parole d’amore di Gianfranco, oramai un uomo di 27 anni. Il rapporto tra lui e sua madre infatti è sempre stato disteso fino al giorno della separazione di Grecia con il marito. Da allora qualcosa è cambiato.

Grecia Colmenares le parole del figlio Gianfranco: “Mia madre non mantenne la parola”

Gianfranco continua nella sua intervista e racconta del momento della separazione dei suoi genitori: “Mamma preferiva occuparsi di me in prima persona, quando avevo tre mesi le fu offerto di girare una telenovela e pure di non lasciarmi con una baby sitter convinse il regista a scritturarmi”. Nel 2000 il matrimonio dei miei finì. Mi fecero sedere di fronte a loro, mi dissero che si sarebbero separati ma che per me ci sarebbero stati sempre. Mio padre mantenne la parola, mia mamma no”. Dopo la separazione Grecia infatti andò a vivere in Venezuela mentre il suo ormai ex marito si trasferì a Miami con il figlio. Infine Gianfranco chiude la sua intervista con queste forti parole: “Mia madre si rifece viva solo quando diventai maggiorenne e mi iscrissi all’università della Florida. Oggi i nostri rapporti sono idilliaci a mamma è impossibile tenere il muso, basta un suo sorriso per illuminarmi la giornata”.