Isola dei Famosi 2019, Alda D’Eusanio e la straziante confessione: “Sono morta tre volte”

È un periodo florido per Alda D’Eusanio. La conduttrice televisiva, infatti, è riuscita a ritornare sul piccolo schermo. Merito senz’altro di Piero Chiambretti. Che, nel suo show La Repubblica delle Donne, ha affidato ad Alda una rubrica personale. Ma non solo. Perché, insieme ad Alba Parietti, la D’Eusanio è una delle opinioniste de L’Isola dei Famosi 2019. Insomma, l’ultimo periodo è stato davvero molto ricco per la giornalista. A quanto pare, però, Alda ha ancora degli scheletri nell’armadio. E, in un’intervista a Gente, ne parlerà chiaramente. Com’è noto, dunque, la giornalista ha vissuto dei momenti davvero difficili nella sua vita. Che ovviamente l’hanno fortemente turbata. E traumatizzata. Ma vediamo nello specifico le sue dichiarazioni.

“Sono morta tre volte”, così esordisce Alda D’Eusanio nella sua intervista a Gente. Sono 3, infatti, gli eventi che l’hanno fortemente cambiata. E che hanno determinato il suo percorso di vita. Il primo senz’altro è la morte del marito Gianni Statera. Alda, con il sociologo e docente universitario, ha vissuto il grande amore. Ed è ovvio che quando è venuto a mancare nel 1999, una parte di Alda sia morta con lui. Il secondo avvenimento riguarda il suo investimento da parte di un motociclista. Era il 2002 quando Alda, attraversando la strada, è stata investita. Provocandole 5 emorragie celebrali. La rottura dell’osso occipitale. E un mese di coma. Con la conseguente, poi, terapia riabilitativa. Ed, infine, il terzo. “Quando mi hanno bandita dalla Rai”, dichiara Alda. La giornalista, infatti, con il suo show “Al posto tuo”, possiamo ammettere che ha fatto la storia della Rete. Ma tutto, prima o poi, finisce. Adesso, però, Alda è pronta a riscattarsi. “Non ho paura di niente, solo di deludere chi crede in me”, conclude l’opinionista.