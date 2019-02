Stasera in tv, venerdì 1 febbraio: tantissimi sono gli interessanti e curiosi programmi da guardare stasera in tv. Ecco una breve guida.

Ecco una breve guida completa ai programmi e ai film in tv di Stasera in Tv, venerdì 1 febbraio. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time. A quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Cielo, Nove e Paramount Channel.

Ecco il palinsesto dei programmi in prima serata e in seconda serata

Stasera su Rai 1:

20:00 – “Tg1: Telegiornale” (Attualità)

20:30 – “Prima Festival”

20:35 – “I soliti ignoti” (Game show)

21:25 – “Superbrain: le supermenti” (Varietà) con Paola Perego e Francesco Paoloantoni

Stasera su Rai 2:

Stasera su Rai 3:

19:00 – “Tg3” (Attualità)

20:00 – “Blob” (Attualità)

20:25 – “Nuovi eroi” (Documentario)

20:45 – “Un posto al sole” (Soap opera)

21:15 – “Stai lontana da me” (Film-commedia) Jacopo Leone (Enrico Brignano) non riesce a trovare una donna fissa. Tutte quelle che incontra, subiscono strani incidenti. Decide, così, di rimanere single. Ma un giorno incontra Sara (Ambra Angiolini)

Stasera su Rete 4:

18:55 – “Tg4 Telegiornale” (Attualità)

19:30 – “Tempesta d’amore” (Soap opera)

20:30 – “Stasera Italia” (Attualità)

21:25 – “Quarto Grado” (Varietà)

00:30 – “Donnavventura” (Viaggi)

Stasera su Canale 5:

Stasera su Italia 1: