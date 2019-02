Alessia Marcuzzi attacca duramente John Vitale: “Dovresti essere eliminato”

Alessia Marcuzzi ha condotto egregiamente anche la seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2019. Ricca di colpi di scena, tra cui anche l’eliminazione di Taylor Mega, la seconda puntata ha portato anche ad un chiarimento di conti tra John Vitale e il pubblico che aspettava tanto questo confronto. Sì, perché stando a quanto è stato pubblicato da Selvaggia Lucarelli, John Vitale ha offeso gravemente sui social la padrona di casa di Pomerriggio Cinque, Barbara D’Urso.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere su “L’Isola dei Famosi” CLICCA QUI!

Alessia Marcuzzi furiosa con John Vitale

Appena dopo l’eliminazione al televoto di Taylor Mega, sembrava che i colpi di scena per quella sera almeno sarebbero finito. E invece, ecco che Alessia Marcuzzi, la conduttrice dell’Isola dei Famosi 2019, perde le staffe nel confronto con John Vitale. “Se fosse per me tu dovresti essere eliminato dalla trasmissione”, ha esclamato Alessia Marcuzzi nel diverbio avuto con John Vitale. “Questi sono i famosi leoni da tastiera”, continua la conduttrice. “Certe cose non si dovrebbero mai dire ad una donna, sono offese irripetibili nei confronti della signora Barbara D’Urso, una stimatissima collega”. Alessia ci è andata giù duro. Insomma, non ha pensato ai perbenismi.

Per vedere tutte le foto dell’Isola dei Famosi 2019 CLICCA QUI

Alla fine, John Vitale non è stato eliminato dal gioco. Il concorrente è riuscito soltanto a dire: “Mi scuso, si tratta di una ca**ata fatta un anno fa e non ricordo nemmeno il motivo che mi ha spinto a farlo. Se poi ritenete che io debba andare a casa, lo faccio”. Ultimamente, con l’avvento dei social, sono sempre di più i cosiddetti ‘leoni da tastiera’ che spesso sfogano la propria rabbia attraverso dei commenti indirizzati a personaggi famosi. Personaggi della tv, showgirl. Sono loro a farne le spese. Probabilmente, anche la stessa Alessia Marcuzzi è stata vittima di questi attacchi totalmente gratuiti ed è per questo, forse, che si accalora nel confrontarsi con John. Insomma, non si può darle torto. A volte, va usata la mano pesante!