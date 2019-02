Mara Venier si mostra senza trucco e senza luci: le immagini a confronto

Mara Venier, la splendida conduttrice di Domenica In, ha pubblicato una sua foto in cui è completamente senza trucco. Spesso, tra i fan, c’è molta curiosità di vedere come sono in realtà le loro conduttrici preferite senza trucco, parrucco, luci e quant’altro. Ecco, Mara Venier è una di quelle che non tiene particolarmente a tutti questi artifici. Anzi, spesso e volentieri nelle foto non si mette neanche in posa, come fanno molte sue colleghe. Una signora, di quelle con la S maiuscola, che adesso conduce uno dei programmi più seguiti della televisione italiana.

Mara Venier senza trucco: le immagini a confronto

Si è mostrata così, senza trucco, la nostra Mara Venier. L’ha fatto in un post in cui augura buon compleanno al suo dolce marito. L’uomo che ha scelto di avere al suo fianco per tutta la vita e che adesso la difende continuamente da qualsiasi attacco che arriva dalla rete o addirittura dalla tv. Ecco il post:

“Il più bel regalo te l’hanno fatto i tuoi figli, finalmente tutti vicini a te”: le parole commoventi di Mara Venier che, evidentemente, sa quanto suo marito Nicola Carraro teneva a quest’evento. Avere tutti i propri figli intorno nel giorno del compleanno è sempre ‘commovente’. Un bel gesto da parte dei ragazzi che hanno reso felice un uomo che non desiderava altro che la loro presenza vicino a lui.

Mara Venier si è mostrata accanto a lui proprio nel momento in cui spegneva le candeline. Senza trucco e senza quelle luci che fanno sparire tutte le imperfezioni del viso. Così, al naturale. Sicuramente è diversa da come appare negli studi televisivi della Rai. Lì ci sono i truccatori, le luci e tutto il resto. Ultimamente, la bella conduttrice ci ha anche fatto stare un po’ in ansia in quanto ha annunciato di non essere al pieno della forma. Tuttavia, possiamo affermare con certezza che Mara Venier è una delle donne più belle del panorama televisivo italiano.