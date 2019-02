Siamo giunti a sabato 2 febbraio 2019 con le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto, anche oggi ve la racconteremo in diretta a partire dalle ore 20.00. I giocatori sono tutti in attesa della sestina vincente delle estrazioni del Superenalotto, il cui jackpot è arrivato alla cifra stellare di 99’700’000 euro, quasi 100 milioni. Insomma, una cifra che fa sognare chiunque. E chiunque è tentato dal recarsi in ricevitoria per tentare la fortuna.

Estrazione Lotto di sabato 2 febbraio 2019 – Diretta

Estrazioni del Superenalotto 2 febbraio: jackpot che sfiora i 100 milioni

10 e Lotto: estrazione serale di oggi sabato 2 febbraio 2019

Per conoscere i numeri estratti giovedì, 31 gennaio 2019 puoi consultare questo nostro articolo in cui riportiamo le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto.

Come giocare al Superenalotto?

Se vi state chiedendo come giocare al Superenalotto, beh, siete nel posto giusto. In questa sezione vi aiuteremo a capire quali sono le modalità di gioco disponibili oggi giorno. Innanzitutto, dobbiamo ricordare che poco è cambiato rispetto alla classica modalità di gioco in ricevitoria. Tutti i giorni sono disponibili in tabaccherie e ricevitorie autorizzate le schedine da compilare e poi affidare al ricevitore per farle giocare. Si può giocare tutti i giorni a tutte le ore, ad eccezione dei giorni dell’estrazione in cui è consentito scommettere fino alle 19.30 (alle 20.00 infatti c’è l’estrazione). Inoltre, è possibile giocare online avendo un conto gioco e collegandosi al sito ufficiale di lottomatica.it.

Come si svolgono le estrazioni del Lotto e Superenalotto

Il SuperEnalotto si gioca tre volte alla settimana. Per questo, le estrazioni avvengono in tre giorni precisi: martedì, giovedì e sabato. Le estrazioni si svolgono a Roma. Per la precisione nella storica sede dei Monopoli di Stato in Piazza Mastai. Ovviamente, l’evento si svolge sotto la supervisione di diverse persone. Ecco l’elenco completo:

La Commissione Operazioni Estrazione dei Monopoli di Stato;

La Commissione di Estrazione Sisal;

Il Coordinatore Tecnico Sisal;

Un membro dell’Osservatorio Codacons;

Rappresentanti della Guardia di Finanza.

Per maggiori informazioni su come e quando si svolgono le estrazioni del Lotto e Superenalotto potete consultare questo documento oppure recarvi sul sito ufficiale del Superenalotto.