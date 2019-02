Fedez addio a X-Factor2019 , l’annuncio che spiazza tutti: “Ecco perché lo devo fare”.

Fedez non farà più X Factor. Lo aveva già detto a novembre e ora lo ha ribadito con una storia su Instagram. È un periodo di forti cambiamenti per il noto rapper, che da poco è diventato prima marito di Chiara Ferragni e poi padre di Leone. Inoltre a gennaio è uscito il suo nuovo disco Paranoia Airlines. Insomma, troppa sovraesposizione mediatica? Non sappiamo, ma una cosa è certa: Fedez per un po’ lascerà la tv e il suo ruolo di giudice a X Factor 2019.

Fedez, addio a X Factor: i possibili motivi

Tutti questi cambiamenti, al di là di tutto, non potevano non avere dei riflessi anche nella sua vita professionale ed artistica. Già, perché è questo il momento della maturazione ed in cui si tirano le linee per fare delle valutazioni con maggiore razionalità.Va spiegata, in parte, anche in questo modo una scelta che ha comunque del sorprendente. Già, perché l’ex spalla di J AX ha deciso di dire “basta” con la televisione e con X Factor con un annuncio che spiazza tutti. Fan ma non solo. Le parole hanno fatto rapidamente il giro del web e non può certamente sorprendere il fatto dal momento che è la stella assoluta del programma.

Fedez annuncia che non farà più X Factor: le parole del rapper

Non deve essere stata certamente una decisione facile per lui, soprattutto considerando il fatto che è arrivata alla sua quinta edizione di X Factor da giudice. Ma, a quanto pare, è una scelta definitiva. Nella storia su Instagram ha dichairato: “Non farò più X Factor. 5 anni consecutivi sono tanti (c’è chi dice troppi). Sono cambiate tante cose, ed è difficile per me adattarmi. Sento il bisogno di chiudere un cerchio e dedicarmi alla mia famiglia”.

Queste invece erano le dichiarazioni di Fedez affidate a News Mediaset a novembre: “Sento troppa mediaticità intorno a me, per questo ho deciso di abbandonare la televisione per dedicarmi solo alla mia musica. Non ho mai smesso di fare musica, chiariamoci, ma da ora in poi voglio spostare il fuoco solo su quello. La sovraesposizione mediatica è qualcosa che da un lato si cerca, da un lato non si vuole. E’ una dicotomia, un conflitto continuo che viviamo sia io che mia moglie Chiara Ferragni”.