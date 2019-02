X Factor 2019, la previsione di Fedez sul nuovo giudice che prenderà il suo posto al talent.

Come spesso capita, i cantanti o gli artisti decidono di avere un confronto con i propri fan tramite le domande di Instagram. Fedez così si è messo a disposizione dei suoi follower rispondendo a diversi domande e curiosità inerenti lui, la sua vita e la sua carriera. Una di queste domande era inerente la sua presenza di X-Factor nelle vesti di giudice l’anno prossimo e Fedez è stato molto chiaro dicendo che lui, l’anno prossimo, ad X-Factor 2019 non ci sarà.

X Factor 2019, Fedez svela chi è il nuovo giudice

A chi poi gli ha chiesto se sa, o se ha un’idea, di chi potrebbe essere il nuovo giudice di X-Factor 2019, Fedez risponde in maniera piuttosto secca: “Faccio una previsione di Nostradamus, tenetela a mente. Sicuramente ci sarà un artista che ha sempre sputato m**** sui Talent (X-Factor nello specifico) sia nei pezzi che nelle interviste, che ha criticato me e altri giudici in diverse occasioni. Questo perché l’underground (a volte non sempre) è incoerenza e moralismo che si sposano con la frustrazione. Sarà l’anno in cui i nodi vengono al pettine”.

X Factor 2019, Fabri Fibra nuovo giudice?

Insomma, leggendo questo post piuttosto secco sul probabile nuovo giudice di X-Factor 2019, viene da pensare subito ad un artista con cui Fedez ha avuto dei problemi. Difficile pensare che si tratti di Rovazzi o J-Ax. Con entrambi Fedez infatti ha chiuso i rapporti, ma nessuno dei due ha mai parlato male di lui o dei talent. Anzi, si sono prestati entrambi, uno per The Voice e l’altro per Sanremo Giovani, proprio a fare questo tipo di programma. L’unico nome che viene in mente che ha citato Fedez in diverse canzoni e che non si è mai prestato ad un talent come giudice è Fabri Fibra. Che sia lui il nuovo giudice di X-Factor 2019? Se così fosse sarebbe veramente un colpaccio per Sky che porterebbe tra le sue fila un giudice nuovo, competente e molto amato dal pubblico. Ma allo stesso tempo, probabilmente, uscirebbe qualche polemica riguardante la sua partecipazione proprio perché Fabri Fibra ha sempre parlato male o comunque non ha apprezzato in toto il modus operandi dei talent.

