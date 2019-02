Maria De Filippi, la telefonata ‘intima’ ad Irama prima di Sanremo 2019

Irama è pronto per calcare il palco del Festival di Sanremo 2019, ma prima di questa grande esperienza ha ricevuto una telefonata ‘particolare’. Squilla il telefono e… dall’altra parte c’è Maria De Filippi. A voi è mai capitato? Beh, sarebbe un sogno per molti. Ad Irama è successo proprio questo ed ha voluto dirlo in un’intervista a music.talkymedia.it: “Era felice per me, mi ha dato supporto e appoggio intimo”.

Maria De Filippi è una donna dall’animo sensibile. Profonda, comprensiva con tutti, insomma, un po’ una seconda mamma per tutti i ragazzi che sono passati da Amici. E Irama non è altro che uno dei tanti prodigi che sono passati per il suo programma. Così, proprio come con gli altri, Maria De Filippi tiene molto alla sua carriera. Probabilmente, perché si sente responsabile. Il talento di Irama è stato scovato dai suoi professori, dalla sua scuola, e adesso è naturale che tenga molto al successo del ragazzo.

Irama si è detto molto carico per l’avventura, soprattutto adesso che ha ricevuto la chiamata con un appoggio ‘intimo’ da parte di Maria De Filippi. Insomma, non capita a tutti. Non capita tutti i giorni nemmeno per un cantante come Irama. Per lui non occorrono consigli particolari, infatti, non crediamo che Maria gliene abbia dati. E’ uno che sa il fatto suo, e infatti ha dichiarato: “Ho scelto questa canzone per mandare un messaggio, mi sentirò portavoce di una storia importante”. Sanremo 2019 ci regalerà anche una sfida che abbiamo già visto ad Amici, quella con Einar, altro talento scovato dai prof di Amici: “Ci saluteremo come due grandi amici e colleghi che si vogliono bene”. Ultimamente, Irama si è legato sentimentalmente a Giulia De Lellis, la fashion influencer più chiacchierata d’Italia. Ed anche questo, Maria l’ha saputo tra le prime persone. Quando è andato a Tu si que vales, Maria sapeva già tutto e non ha perso l’occasione per metterlo un po’ in imbarazzo parlando della nuova fidanzata.