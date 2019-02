Sara Affi Fella e Vittorio Parigini nuovamente insieme? Strani messaggi sui social che lasciano trapelare qualcosa.

Sara Affi Fella nelle scorse settimane è tornata al centro dei gossip. Dopo aver aperto un nuovo profilo Instagram ed aver rilasciato una intervista in cui spiegava le sue ragioni legate allo scandalo avvenuto nel programma Uomini e Donne. Nessun fan del programma condotto da Maria De Filippi infatti dimentica il polverone mediatico sollevato dalla sua relazione nascosta con Nicola Panico. Indirettamente nel ciclone del gossip ci entrò anche il calciatore del Torino Vittorio Parigini, con la quale Sara aveva intrapreso una relazione. Oggi a distanza di mesi dal loro allontanamento, alcuni ‘segnali’ lasciano pensare ad un loro riavvicinamento. Il motivo è contenuto nelle loro storie Instagram.

Sara Affi Fella e Vittorio Parigini si lanciano messaggi in codice sui social

L’ex tronista Sara Affi Fella ed il calciatore del Torino Vittorio Parigini tornano a far parlare di sé. Il motivo è legato alle Instagram stories dei profili dei due. Nelle passate ore infatti sia il calciatore granata che l’ex tronista hanno pubblicato la stessa canzone, ovvero ‘la stella più fragile dell’universo’ di Ultimo. Potrebbe essere una strana coincidenza, certo. Ma è bene sottolinearla ed i seguaci più attenti non se la son fatta sfuggire. Da qui le ipotesi che emergono sono immediate. Dopo lo scandalo Sara e Vittorio ad oggi sono tornati a risentirsi? Tra loro c’è ancora qualcosa? Per il momento non arrivano conferme, ma neanche smentite. C’è solo il dato legato a questa ‘strana’ coincidenza. Poche ore dopo la prima storia, Sara poi ne pubblica un’altra. E’ un suo scatto con una didascalia alquanto singolare e misteriosa: “Tu sai!”. Due parole che aumentano il mistero insomma.