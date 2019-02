Chi è Virginia Raffaele: età, carriera e vita privata della comica ed imitatrice.

E’ ormai alle porte la 69a edizione del festival di Sanremo e tra i protagonisti annunciati merita certamente una menzione particolare lei. Diventata famosa grazie alle sue straordinarie doti da imitatrici, ha indossato i panni, facendone il verso, di tanti personaggi famosi. Tra questi, non si può non citare Belen Rodriguez, che a tratti ha dimostrato di non gradire particolarmente il tutto. Nata a Roma il 27 settembre 1980, ha iniziato la sua carriera dando vita al trio comico “Due interi e un ridotto” per poi proseguire a teatro.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito della straordinaria comica ed imitatrice Virginia Raffaele e, più in generale, a proposito del festival di Sanremo 2019, allora CLICCA QUI!

Ha spesso lavorato insieme a Lillo & Greg. Si apre al grande pubblico grazie a “Quelli che il calcio”, anche se il vero boom lo ottiene grazie alla trasmissione “Mai dire Grande Fratello Show” imitando alcuni dei protagonisti del “Grande Fratello 9”. E’ diventata poi negli anni una presenza fissa a Sanremo: nel 2016 ha fatto da co-conduttrice accanto a Carlo Conti, mentre nel 2017 è stata ospite imitando Sandra Milo; quest’anno, invece, ricoprirà ancora il ruolo di co-conduttrice, ma stavolta accanto a Claudio Baglioni.

Chi è Virginia Raffaele: la sua vita privata

E’ stata a lungo fidanzata con Ubaldo Pantani. Per chi non lo sapesse, è un altro imitatore di grande successo conosciuto proprio durante la trasmissione “Quelli che il calcio”. La storia, poi, dopo qualche anno si è conclusa e la donna, da quel momento, ha dimostrato tutto il suo essere riservata al di fuori del mondo della televisione. Nulla si sa, infatti, a proposito della sua vita privata.