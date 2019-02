Nadia Toffa emoziona tutti: “Oggi chemioterapia, c’è una persona speciale”.

Prosegue la sua lotta contro il tumore ed al momento i risultati sono davvero sorprendenti. I suoi capelli, infatti, stanno crescendo e proprio di recente ha condiviso su Instagram una foto che sottolinea questi progressi. E’ diventata, con il tempo, una sorta di icona nella lotta contro il cancro anche per la sua capacità di non perdere mai il sorriso.

Su Instagram è molto attiva e vanta un seguito davvero notevole. Proprio su questo social network negli ultimi minuti ha pubblicato una foto che la ritrae, come al solito, sorridente. Le sue parole, però, toccano, dal momento che da un lato ha annunciato che è giornata di chemioterapia, dall’altro ha parlato di una persona molto speciale per lei.

Nadia Toffa emoziona: “Oggi chemioterapia, ma…”

Questo il suo post: “Buongiorno amici cari! Oggi è giorno di chemioterapia. Sfoggio un bel maglione allegro e un sorriso coloratissimo. A farmi compagnia oggi una persona speciale davvero. Si chiama Marco; è un mio collega ma prima di tutto uno dei miei più cari amici. Lavoriamo gomito a gomito da un sacco di anni. Oggi mi dedica la giornata e per farlo ha dovuto disdire molti appuntamenti. Un vero amico si riconosce anche da questo; trova il tempo di starti cicino anche quando non ce l’avrebbe e ti regala allegria nel momento del bisogno. Grazie di esistere Marco; hai reso piacevole una giornata che invece sarebbe stata grigia e difficile. Ti voglio bene. La tua Toffies”.