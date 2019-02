Vladimir Luxuria alla vita in diretta, la stoccata contro alcuni cantanti in gara al Festival di Sanremo.

Vladimir Luxuria è stata ospite poco fa al programma televisivo pomeridiano in onda su Rai Uno La vita in diretta. L’ex parlamentare tra le tante cose ha parlato anche dell’imminente Festival di Sanremo 2019 che inizierà tra poche ore. L’opinionista ha lanciato una vera e propria stoccata contro alcuni cantanti in gara. A suo dire, più di qualche artista passeggiando per le strade di Sanremo non sarebbe molto disponibile con i fan. “Mi hanno detto che certi cantanti se la tirano in maniera assurda” ha rivelato Vladimir dagli studi de la vita in diretta, senza però fare nomi. Poi la Luxuria chiosa con una frase che fa impazzire il pubblico in studio e la gente da casa che risponde positivamente attraverso i social network: “Non preoccupatevi quando vi chiedono troppi selfie. Iniziate a preoccuparvi quando non ve ne chiederanno più”.

Vladimir Luxuria e la battuta sulla cantante Arisa

Vladimir luxuria è stata ospite della Vita in Diretta anche lo scorso lunedì. Sempre parlando del Festival di Sanremo, la parlamentare si è resa protagonista di una piccola gaffe sulla cantante Arisa, in gara a Sanremo 2019. La Luxuria riguardo Arisa ha detto: “Sa fare bene la ceretta” perché una sua amica di Potenza si faceva fare la ceretta da Arisa quando lei ancora non era famosa e faceva l’estetista. Ovviamente le intenzioni di Vladimir non erano negative nei confronti di Arisa, ma il conduttore Tiberio Timperi, dopo l’usita dell’ex parlamentare ha sorvolato e proseguito.