Chiara Ferragni in biancheria trasparente: quella posizione fa molto discutere

L’influencer Chiara Ferragni è senz’altro il personaggio del momento. La moglie di Fedez, infatti, conquista giorno dopo giorno notorietà. Complici tale successo, ovviamente, la sua bellezza. Ed, in particolare, i suoi scatti. Chiara, infatti, così come suo marito, è davvero molto attiva sui social. Quotidianamente pubblica foto che la ritraggono in momenti della giornata. Durante shooting fotografici. Insomma, pubblica la sua classica giornata. Tuttavia, però, Chiara è solita anche pubblicare scatti un po’ particolari. Che attirano le immediate reazioni e conseguenti polemiche da parte dei suoi followers. A detta dei fan più accaniti, infatti, l’influencer non dovrebbe pubblicare determinate foto. Soprattutto perché è madre del piccolo Leone.

È vero Chiara Ferragni è una mamma. Ma ciò non significa che l’influencer non possa pubblicare gli scatti che più le piacciono. Ecco. Non è uno scandalo. O perlomeno non rappresenta assolutamente un motivo per cui inveire contro di lei. Eppure, però, gli ultimi scatti della moglie di Fedez ha suscitato, e non poche, reazioni. Chiara appare su Instagram in biancheria trasparente. Fin qui tutto bene, potremmo dire. Ma ciò che le recriminano i fan, infatti, è la posizione che l’influencer assume in tali scatti. A detta dei suoi followers, dunque, la giovane fashion blogger non dovrebbe assolutamente adottare queste posizione poco consone. Soprattutto perché è madre. Tra l’altro non è assolutamente la prima volta che le vengono rivolte critiche simili. E, d’altra parte però, Chiara si è sempre mostrata con le spalle abbastanza larghe per farsi scivolare le critiche addosso. Continua così Chiara.